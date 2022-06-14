На новом рентген-аппарате исследуют жителей Среднеколымского улуса

В Среднеколымской центральной районной больнице установлен рентгеновский стационарный аппарат, начал работу в феврале 2022 года. Аппарат закуплен благодаря программе модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение».

«Новый аппарат позволяет быстро, качественно проводить диагностику и ставить диагноз пациентам. Автоматизированная система аппарата содержит широкий спектр различных видов рентген-исследований, за счет цифровой обработки снимков получается высокоинформативное изображение на мониторе врача. Аппарат обеспечивает высокое разрешение снимка, широкие возможности его обработки, быстроту и комфорт рабочего процесса, также дает возможность осуществлять диагностику удаленно, обмениваясь снимками через программу», — сказал главный врач Дмитрий Третьяков.

Ранее для района уже были приобретены эндоскопическая консоль для эндовидеохирургии, эндоскоп, 2 наркозных ИВЛ аппарата, фиброколоноскоп, фибробронхоскоп, фиброгастроскоп и цифровой флюорографический аппарат.

Нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. А с 2021 года в его рамках реализуется проект модернизации первичного звена, по которому начаты строительство и капремонты медицинских объектов, целевая подготовка кадров, переоснащение современным оборудованием.