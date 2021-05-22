На «Николу» выпас: актуальные советы держателям коров от опытного специалиста

Начало якутского лета календарно совпало с христианским праздником летнего Николая Угодника. В этот день саха, подчиняясь традиции аграрного хозяйственного цикла, «переехав» на летние жилища, «кормят» духов, готовят саламат, оладушки, варят суп из добытой весной утки.

Отогнанный домашний скот радостно начинает свой летний пастбищный сезон со свежей первой травкой. Переезд в сайылык имел сакральный смысл, связанный с началом главного летнего сезона-кормильца. Традиционный уклад жизни трансформировался в современные формы семейного праздника с застольем, где саха должны отдать должное якутским домашним животным – коровам и лошадям.

Без них тысячелетия традиционной жизни были немыслимы, они являлись столпом хозяйства наших предков. Поэтому мы посвятили сегодняшний небольшой видеосюжет актуальным для якутских фермеров вопросам содержания коров и зоотехнической племенной работе с ними.

Наш сегодняшний гость — НИКАНОРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, Заслуженный зоотехник Республики Саха (Якутия), Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Ветеран племенной службы Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин МО «Нахаринский 2-й наслег» Мегино-Кангаласского улуса, научный сотрудник лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова.

Материал на якутском языке. Приятного просмотра!

Наша справка: Никанорова Мария Ивановна трудовую деятельность в системе сельского хозяйства начала с 1972 года после окончания Якутского сельскохозяйственного техникума по специальности зоотехник. По приказу Министерства сельского хозяйства Якутской АССР № 170 от 09.03.1972 года была направлена в совхоз «Оймяконский» Оймяконского района в качестве зоотехника, бригадира «Ючюгейского» отделения. Затем без отрыва от производства 1979 году закончила Якутский государственный университет по специальности ученый-зоотехник.

С тех пор в протяжении 49 лет Мария Ивановна вносит свой неоценимый вклад в дело становления и развития сельского хозяйства Республики. С 1978 года вся сознательная трудовая деятельность посвящена развитию племенного животноводства. Она прошла все ступени становления высококлассного эксперта племенника — с рядового зоотехника Чурапчинского МРПО, зоотехника – селекционера Северного МРПО, главного зоотехника отдела селекции Госплемобъединения, начальника управления по племенной работе Департамента животноводства и племенного дела, главного специалиста отдела воспроизводства и племенных ресурсов Департамента животноводства и племенного дела с Госплеминспекцией Министерства сельского хозяйства РС (Якутия).

За время работы Никанорова Мария Ивановна как эксперт-племенник является соавтором разработки стратегически значимых нормативно-правовых актов республики – президентской программы «Качественного улучшения молочного скотоводства Якутии до 2005 года», «Сохранение и использование генофонда якутского скота до 2002 года», «Сохранение и использование генофонда якутского скота до 2025 года», «Социально – экономического развития села за 2002-2006 г.г.», «Социально – экономического развития села до 2022 года». Непосредственно разработала план действия по дальнейшему развитию скотоводства республики.

В настоящее время Мария Ивановна свой практический опыт работы внедряет в науку. Работая сотрудником лаборатории селекции и разведения крупного рогатого скота Якутского НИИСХ совместно с ГБУ «Сахаагроплем» принимает активное участие в реализации проекта «Выведение регионального типа крупного рогатого скота Якутии». Также является незаменимым консультантом по ведению первичного зоотехнического и племенного учета в животноводстве. Оказывает практическую помощь молодым специалистам хозяйств по ведению племенной работы в скотоводстве. Член экспертной комиссии по племенному животноводству Министерства сельского хозяйства РС (Якутия).