В Якутии запустили новую обогатительную фабрику на Нежданинском месторождении

11 ноября, в Томпонском улусе Якутии на Нежданинском месторождении компания «Полиметалл» официально запустила новую обогатительную фабрику. Выход на полную проектную мощность ожидается до конца апреля 2022 года.

В ходе церемонии открытия глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ввод фабрики даст стимул развитию золотодобывающей промышленности региона, а также смежных секторов экономики и инфраструктуры.

«Безусловно, сегодня историческое событие для золотодобывающей промышленности республики и всей страны. В рекордные сроки построена крупнейшая золотодобывающая горно-обогатительная фабрика компании «Полиметалл». Важно, что новое производство позволит создать почти 1 тыс. рабочих мест. Во-вторых, это налоги. Мы ожидаем прирост отчислений в бюджеты республики и Томпонского района», — сказал глава республики.

Появление индустриального гиганта мирового уровня на территории Томпонского района, по мнению главы региона, позволит всей Якутии, в особенности ее восточным районам, развиваться совсем ускоренными темпами. Все это должно привести к повышению качества жизни жителей района и республики в целом, подчеркнул Айсен Николаев.

Как отметил Ил Дархан, фабрика простроена с учетом ресурсосберегающих и экологических технологий. Строительство фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной технологией обогащения и карьера производительностью до 2 млн тонн руды в год заняло чуть больше трех лет. К строительству было привлечено более 500 человек – это специалисты «Полиметалла» и представители компаний-подрядчиков. Первый золотосеребряный концентрат на месторождении был произведен в октябре этого года.

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с историческим событием поздравил председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров. В своем выступлении народный депутат отметил, что «в связи с появлением новых рабочих мест произойдет увеличение занятости населения, причем не только на разработке месторождения, но и в прилегающих сферах экономики — транспортной, торгово-экономической, топливно-энергетической, социальной и других сферах деятельности».

По словам парламентария, реализация данного проекта приведет также к дополнительным денежным поступлениям в республиканскую казну, дополнительным налогам, расширению производства у смежных промышленных предприятий и реанимации инфраструктуры отдаленных районов. Павел Петров выразил слова благодарности коллективу фабрики, сотрудникам подрядных организаций и партнерам за вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Напоминаем, в этом году 13 марта делегация Ил Тумэна посетила объекты Нежданинского участка горнодобывающей компании «Полиметалл». Народные депутаты осмотрели карьер и посетили будущую обогатительную фабрику. Репортаж (с фото) с рабочего визита можно посмотреть по ссылке.

Особенностью Нежданинского месторождения являются горный рельеф, грунты с вечной мерзлотой и подземными водами. Поэтому при реализации проекта были переосмыслены привычные подходы к строительству. Фабрику отличают массивные фундаменты, повышенный запас прочности основного каркаса для исключения влияния перепада температур и сейсмики, современные теплоизоляционные и износостойкие материалы.

Оснащение фабрики отличает инновационность и использование передового оборудования. Комбинат оборудован автоматизированными системами управления технологическим процессом: от пробоотборников и флотомашин до компрессорных и пресс-фильтров. Системы оперативно обрабатывают большой объем данных, повышая эффективность и безопасность производственных операций. Установлено современное оборудование для измельчения руды: впервые в России смонтированы две гигантские мельницы весом 350 тонн каждая, которые доставлены из ЮАР. В отделе гравитации установлены три 6-тонных виброгрохота, в самом большом отделе – флотации – в несколько ярусов расположены 16 флотомашин.

Специалисты «Полиметалла» и подрядных организаций также качественно обновили инфраструктуру, необходимую для полноценной эксплуатации месторождения. Отремонтированы 5 мостов и десятки километров муниципальной дороги, проложенной еще в 70-е годы прошлого столетия и полностью зависевшей от погодных условий.

C третьего квартала 2022 года 100% потребляемой Нежданинским электроэнергии будет обеспечиваться через строящуюся линию электропередачи от Хандыги.

На стадии проектирования нового предприятия компания заложила в него самые современные экологические решения. В частности, выбран вариант сухого складирования хвостов производства взамен организации наливного хвостохранилища, что, в совокупности с замкнутым циклом водооборота обогатительной фабрики позволяет минимизировать риски воздействия на водные объекты.

На Нежданинском будут работать более 1000 человек, приоритет при трудоустройстве – якутянам. «Полиметалл» активно участвует в реализации республиканской программы «Местные кадры в промышленность». Специально для трудоустройства на Нежданинском «Полиметалл» дал возможность якутянам выучиться на такие редкие профессии, как флотатор, концентраторщик, машинист мельницы, машинист конвейера и т.д.

В рамках проекта по освоению золоторудного месторождения Нежданинское будет продолжена социальная поддержка как Томпонского района, так и региона в целом. «Полиметалл» ежегодно заключает соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с республикой и районом. Приоритетными направлениями являются поддержка здравоохранения, образования, культуры, развитие спорта, возрождение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, а также благоустройство социальных объектов.

С 2019 года в Томпонском районе проводится конкурс народных социальных проектов, направленный на поддержку инициатив местных сообществ в решении социально значимых вопросов.

Ввод фабрики, начало производства на Нежданинском дадут стимул к развитию экономики региона в целом, инфраструктуры.

К моменту запуска обогатительной фабрики «Полиметалл» уже проинвестировал свыше 100 млн рублей в различные социальные проекты в Томпонском районе, включая проекты в области образования, культуры, спорта, взаимодействия с коренными народами и здоровья.