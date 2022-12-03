На Невском пятачке установили мемориальный камень воинам-якутянам

В рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге 2 декабря в Кировском районе Ленинградской области состоялось историческое событие – открытие мемориального памятного знака «Воинам-якутянам» на Интернациональной аллее Памяти объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Невский пятачок».

Это важное историческое событие стало возможным благодаря объединению усилий Правительства Якутии и Ленинградской области, общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Интернациональная аллея памяти «Невский пятачок» включает в себя монументы из различных городов, субъектов России и стран, предки и земляки которых принимали участие в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Лучшие сыны Якутии находились в эпицентре боевых действий во время обороны Ленинграда, ценою своих жизней, спасая своих товарищей.

От имени руководства Ленинградской области всех собравшихся поприветствовал Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Мы ставим перед собой цель не только сохранить, но и защитить память о великих сражениях на ленинградской земле, что сегодня становится крайне актуальным. Необходимо передавать из поколения в поколение светлую память о солдатах. В следующем году мы будем отмечать памятную дату 80-летия прорыва блокады, а через год 80-летие полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады. Мы будем рады видеть жителей Якутии на юбилейных мероприятиях. Отрадно, что сегодня совместно с республикой мы открываем памятный знак солдатам, которые отдали свои жизни за Ленинград», — отметил Евгений Барановский.

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов подчеркнул, что 2 декабря стало особым днем для якутян и жителей Санкт-Петербурга.

«Сегодня произошло два важных патриотических события. Был открыт сквер, которому Правительство Санкт-Петербурга присвоило имя ученого-лингвиста Семена Андреевича Новгородова, создавшего современный алфавит якутского языка. Символично, что именно в Санкт-Петербурге благодаря ему были напечатаны первые книги, азбука для якутских учеников новой советской России. Сразу после этого исторического события мы приехали сюда в Кировский район для того, чтобы почтить память воинов-якутян. Эти два события неразрывно связаны между собой тем, что таким образом создается наша история, единая судьба великой России», — сказал Андрей Федотов.

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ сообщил, что буквально вчера приехал с Донбасса, где представители Якутии помогают жителям восстанавливать мирную жизнь.

«Мы работаем в городе Кировское, находящийся по соседству с Енакиево, которому помогают Ленинградская область и Санкт-Петербург», – поделился он.

Андрей Федотов поблагодарил правительство и жителей Ленинградской области за взаимодействие, сохранение исторической памяти. «Благодарны вам за то, что у нас есть возможность поучаствовать в этом большом патриотическом событии, и мы сегодня совместно открыли обелиск нашим предкам, героически сражавшимся на ленинградской земле. Думаю, это событие отзовется в сердцах всех якутян, и многие из них обязательно посетят мемориал «Воинам-якутянам» на Невском пятачке», — отметил Федотов.

Глава Кировского муниципального района Юнус Ибрагимов поблагодарил жителей Якутии за патриотизм и вклад в историю Кировского района Ленинградской области.

«Помимо Интернациональной аллеи на Невском пятачке, у нас есть аллея памяти на Синявинских высотах, где также шли ожесточенные бои. Здесь якутяне были одни из первых среди республик, которые установили памятный знак в честь павших воинов-земляков. А сегодня мы совместно открыли второй обелиск на Интернациональной аллее», – рассказал Юнус Ибрагимов.