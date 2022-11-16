На Нерюнгринской ГРЭС установлены два новых автотрансформатора

Энергетики Нерюнгринской ГРЭС (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) в соответствии с графиком ремонтных работ произвели замену двух автотрансформаторов.

Замена данного оборудования позволит увеличить пропускную способность электрической мощности в два раза. Новые современные автотрансформаторы отечественного производства и оснащены современными системами мониторинга для контроля за их состоянием в круглосуточном режиме.

Первый автотрансформатор был введен в работу в сентябре этого года, а эксплуатация второго была начата в ноябре.

Проект установки новых автотрансформаторов – один из последовательных шагов Дальневосточной генерирующей компании в модернизации оборудования Нерюнгринской ГРЭС с целью повышения надежности энергосистемы в целом.