16.11.2022
16:12
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Якутия

На Нерюнгринской ГРЭС установлены два новых автотрансформатора

Энергетики Нерюнгринской ГРЭС (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) в соответствии с графиком ремонтных работ произвели замену двух автотрансформаторов.

Замена данного оборудования позволит увеличить пропускную способность электрической мощности в два раза. Новые современные автотрансформаторы отечественного производства и оснащены современными системами мониторинга для контроля за их состоянием в круглосуточном режиме. 

Первый автотрансформатор был введен в работу в сентябре этого года, а эксплуатация второго была начата в ноябре.

Проект установки новых автотрансформаторов – один из последовательных шагов Дальневосточной генерирующей компании в модернизации оборудования Нерюнгринской ГРЭС с целью повышения надежности энергосистемы в целом.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

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