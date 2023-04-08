08.04.2023
15:54
386
Якутск
На неравную борьбу со снегом вышли жители Губинского округа
Дружная команда очистила от снега Набережную им. Р. Дмитриева и ул. Хабарова, сообщает тгк @exostolicy
Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy
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