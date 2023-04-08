На неравную борьбу со снегом вышли жители Губинского округа

Накануне в неравной схватке с осадками активное участие приняли сотрудники Министерства спорта РС(Я), УГОЧС, Департамент цифрового развития, Отдела Опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних, Управления общественных связей и молодёжной политики, Мобилизационного отдела и Управы Губинского округа.

Дружная команда очистила от снега Набережную им. Р. Дмитриева и ул. Хабарова, сообщает тгк @exostolicy