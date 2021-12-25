На неофициальном автозимнике в Якутии погиб человек

24 декабря около 17:00 в дежурную часть ОМВД по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в 5 километрах от с.Тит Ары произошел наезд на пешехода.

На месте происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что около 16 часов 40 минут водитель 1973 г.р., управляя автомашиной «КамАЗ-43118», следуя по стихийно сложившемуся проезду со стороны с. Тит Ары в сторону с. Тумул, совершил наезд на пешехода, который, как предполагает автомобилист, лежал на пути движения. Пострадавшего доставили в фельдшерский пункт с.Тумул, где он полученных травм скончался.

Водитель большегруза имеет стаж вождения с 1992 года, за последний год 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в момент аварии был трезв, что подтвердило проведенное освидетельствование. Находился ли в состоянии опьянения 54-летний пешеход, установит экспертиза, которая будет проведена в ходе необходимых процессуально-следственных мероприятий.

Следствию предстоит установить полную картину происшествия и его причины.

Для повышения видимости в темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде или в аксессуарах. При движении вне населенных пунктов целесообразно, к примеру, поверх верхней одежды надеть жилет со световозвращающими нашивками в виде полос. На одежду, куртку можно нашить специальную тесьму со световозвращающими свойствами ( такую можно приобрести в магазинах тканей и швейных принадлежностей): она, как правило, выдерживает множество стирок. Особенно такой вариант рекомендуется для детской одежды, для людей, которым приходиться много передвигаться по улице пешком.