25.12.2021
11:17
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Происшествия

На неофициальном автозимнике в Якутии погиб человек

24 декабря около 17:00 в дежурную часть ОМВД по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в 5 километрах от с.Тит Ары  произошел наезд на пешехода.

На месте происшествия следственно-оперативной группой предварительно  установлено, что около 16 часов 40 минут  водитель 1973 г.р., управляя автомашиной  «КамАЗ-43118», следуя  по стихийно сложившемуся проезду со стороны с. Тит Ары в сторону с. Тумул,  совершил наезд на пешехода, который, как предполагает автомобилист, лежал на пути движения. Пострадавшего доставили в фельдшерский пункт с.Тумул, где он полученных травм скончался.  

Водитель большегруза имеет стаж вождения с 1992 года, за последний год 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в момент аварии был трезв, что подтвердило проведенное освидетельствование. Находился ли в состоянии опьянения 54-летний пешеход, установит экспертиза, которая будет проведена в ходе необходимых процессуально-следственных мероприятий. 

Следствию предстоит установить полную картину происшествия и его причины. 

Для повышения видимости в темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде или в аксессуарах. При движении вне населенных пунктов целесообразно, к примеру, поверх верхней одежды надеть жилет со световозвращающими нашивками в виде полос. На одежду, куртку можно нашить специальную тесьму со световозвращающими свойствами ( такую можно приобрести в магазинах тканей и швейных принадлежностей): она, как правило, выдерживает множество стирок.  Особенно такой вариант рекомендуется для детской одежды, для людей, которым приходиться много передвигаться по улице пешком. 

 

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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