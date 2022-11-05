На неделю перекрыт участок пр. Ленина от Кулаковского до Дзержинского

Напоминаем, что в связи с проведением пусконаладочных работ и установкой дорожных знаков, с 3 по 12 ноября перекрыт участок проспекта Ленина от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского, включая все перекрестки на данном участке, сообщает тгк Якутск.

Данное обязательное мероприятие проводится перед сдачей объекта капитального ремонта. «Участок перекрываем для того, чтобы очистить дорожное полотно от снежного наката, а также установить дорожные знаки для организации безопасного дорожного движения. Если работы будут завершены раньше, соответственно, дорогу откроем раньше этого срока. Приносим извинения горожанам за неудобства, нужно неделю потерпеть», — прокомментировал начальник отдела по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Владимир Макаров. Отметим, от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского ведутся завершающие работы по капитальному ремонту. Участок планируется открыть для движения транспортных средств до 14 ноября.