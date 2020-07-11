На нарушителей масочного режима составлено 66 протоколов

Сводная группа оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции продолжает ежедневный мониторинг объектов торговли и общепита на соблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, в соответствии с указами главы Республики Саха (Якутия).

С 3 июля вступила в силу статья 3.8 КоАП РС (Я), предусматривающая административную ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых актов РС(Я), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С принятием специализированной статьи усиливается контроль за соблюдением и пресечение нарушений требований указов главы Республики Саха (Якутия).

По данным на 9 июля, Административной комиссией и специалистами территориальных управлений столицы составлено 4 протокола по ч. 1 ст. 3.8 КоАП РС (Я) в отношении нарушителей. По нарастающей с 3 июля – всего 66 протоколов.

Ранее, с 24 марта по 19 июня сводной группой окружной администрации города Якутска осмотрено 1278 объекта торговли и общепита, выявлено 541 нарушение, составлено 209 актов, из них 190 направлено в Министерство предпринимательства и туризма Якутии для принятия решения об административном наказании. Проведено 335 профилактических бесед.