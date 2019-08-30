На Намском тракте трактор столкнулся с машиной

29 августа около 08 часов утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств на Намском тракте возле дома №1 Жатайский перекресток.

Предварительно установлено, что напротив дома №1 Жатайский перекресток, водитель 1949 г.р., управляя трактором «Беларусь 82,1», следуя по Намскому тракту со стороны п. Жатай в направлении г. Якутска при повороте налево на прилегающую территорию не уступил дорогу встречному транспортному средству «Тойота Ипсум», под управлением автоледи 1990 г.р., в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП водитель трактора получил травму: ушиб мягких тканей плечевого сустава слева, назначено амбулаторное лечение.

Водитель-женщина «Ипсум» получила травмы: сотрясение головы, множественные ушибы лица, подбородка и грудной клетки, перелом ребра, ей назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя трактора «Беларусь» следует что, когда совершал маневр поворота налево к шиномонтажу, не заметил встречный автомобиль.

1 из 3

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование. Госавтоинспекция регулярно обращается к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать ПДД и не рисковать жизнями тех, кто их окружает. Если серьезно рассматривать каждое ДТП в отдельности, становится ясно, что его участники могли избежать печальных последствий: убедиться в безопасности маневра, снизить скорость, пропустить пешехода – сохранить свое здоровье и имущество.