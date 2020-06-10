На Намцырском тракте Якутска перевернулся УАЗ с людьми

Один человек погиб, еще один в больнице.

В ночь на 10 июня около 01:30 в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о том, что на подъеме Намцырского тракта в кювете лежит опрокинувшийся автомобиль.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной «УАЗ 2206», не справился с управлением и допустил съезд транспорта с дорожного полотна с последующим опрокидыванием на крышу.

В момент аварии в салоне кроме водителя находились еще пять пассажиров. Один из них скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, одному, по характеру полученных травм, понадобилась госпитализация в медицинское учреждение. Водитель и остальные пассажиры не пострадали. В момент аварии никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

Освидетельствование показало, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения: результат — 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительское удостоверение мужчина получил в 2012 году, в 2017 году он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлены сразу несколько административных материалов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за управление транспортом будучи не вписанным в страховой полис ОСАГО, за нарушение требования использования ремней безопасности как самим водителем, так и пассажирами, за отсутствие регистрационных документов на транспорт и внесение изменений в конструкцию автомашины без согласия ГИБДД (установлен усиленный бампер).

Материалы по факту произошедшего направлены в следственные органы.