На нацфинале WorldSkills впервые соревнуются специалисты в сфере ЖКХ

В рамках проходящего в Казани финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в выставочном формате на стенде «ЖКХ» презентуется компетенция «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Компетенция разработана Фондом содействия реформированию ЖКХ в соответствии с международными стандартами WorldSkills и передовыми технологиями. Она разработана для студентов профильных колледжей жилищно-коммунальной сферы.

«В прошлом году Фонд ЖКХ создал новую компетенцию, – отметила начальник Управления обучающих проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина. – Мы поняли, что хватает технических специалистов, которых готовят колледжи, но не хватает управленцев, которые не только хорошо ориентируются в технических знаниях, конструктивах домов, но и владеют навыками переговоров с собственниками жилья, юридическими знаниями».

Ольга Гришина подчеркнула, что данная компетенция имеет большой интерес для компаний − участников сферы ЖКХ:

«Есть востребованность работодателей. На площадке соревнований в качестве экспертов и людей, которые следят за состязаниями, выступают сотрудники жилищных инспекций, сотрудники крупнейших управляющих организаций, и они уже присматривают себе лучших студентов».

Участники соревнований выступают в качестве представителей управляющей компании. Среди заданий – анализ при помощи специальной компьютерной программы состояния дома, потерь тепла и электроэнергии, возможностей энергоэффективного ремонта многоквартирного дома. «Также будет проведено собрание собственников жилья, в качестве которых выступят представители организации “ЖКХ Контроль”, то есть люди “в теме”, потому что постоянно контролируют управляющие компании, – рассказал заместитель главного эксперта по компетенции Александр Шарашкин. – В частности, конкурсанты должны обсудить с собственниками жилья вопрос установки на фасаде дома рекламной конструкции, убедить их, что деньги пойдут на нужды дома, а не на счет управляющей компании».

В рамках данной компетенции Фондом ЖКХ разработан уникальный виртуальный тренажер «ЖЭКА-профи» для специалистов по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов.

«Пилоты же тренируются не на настоящих самолетах перед тем, как везут пассажиров, а на тренажерах. В сфере ЖКХ таких тренажеров пока нет», – подчеркнула Ольга Гришина.

Это первая в России разработка, позволяющая дистанционно обучаться и тестировать навыки обслуживания многоквартирного дома на разных стадиях жизненного цикла и в разных социально-экономических ситуациях. Виртуальный тренажер может использоваться как для профориентации школьников, так и для отбора кандидатов для участия в соревнованиях WorldSkills.

Также Фондом ЖКХ совместно с образовательным сообществом разработаны два федеральных государственных образовательных стандарта – для организаций среднего профессионального и высшего образования.

«С 2017 года 44 образовательных организации обучают по новым программам. Фонд ЖКХ оказывает методическую, организационную и финансовую поддержку при реализации данных образовательных программ», – сообщила Ольга Гришина.

Справка

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале, проходящем 21−23 мая в Казани, принимают участие более 1500 конкурсантов в 91 компетенции. Проведение национального чемпионата способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – государственная корпорация, созданная для содействия формированию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, а также внедрения ресурсосберегающих технологий.