На мусорном полигоне Якутска заработал весовой контроль

На полигоне города Якутск заработал весовой контроль. 6 ноября состоялось контрольное взвешивание мусоровозной техники с участием замминистра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктора Романова.

Работа весового контроля сделает весь процесс вывоза и захоронения ТКО более прозрачным. Наличие весового контроля — обязательное условие для полигонов.

На полигоне установлены платформенные весы, которые позволяют взвешивать машину целиком и высчитывать массу привезенного мусора автоматически. Взвешивание производилось перед въездом на полигон и после выгрузки отходов. Данные весов фиксируются в программе 1С. Максимальный принимаемый вес – до 40 тонн. Площадь весового контроля составляет 150 кв. м.

«Сегодня мы провели контрольные измерения, чтобы проверить работу весов. Зафиксировали данные по нескольким видам спецтехники с грузом и без. Убедились, что весы обладают чувствительностью с точностью до килограммов. Сейчас идут финальные пусконаладочные работы, требуется наладить процесс автоматизации учета данных», — отметил замминистра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов.

Установку весового контроля и программное обеспечение обеспечил региональный оператор ООО «Якутскэкосети». На данный момент региональным оператором переданы акты приема-передачи имущества в МУП «Жилкомсервис».

По завершении участниками мероприятия были высказаны рекомендации о необходимости контроля со стороны Окружной администрации принятии весового контроля на баланс МУП «Жилкомсервис» и дальнейшее их использование для коммерческого учета твердых коммунальных отходов.

Напомним, что весовой контроль установлен по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.

В контрольном взвешивании приняли участие представители Государственного комитета по ценовой политики РС (Я), ГАУ РС (Я) «Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности», Департамента имущества и земельных отношений Администрации ГО «Город Якутск», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ООО «Якутскэкосети» и работники полигона.