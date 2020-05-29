На Мухитдина Якупова возбуждено еще одно уголовное дело

Сегодня, 29 мая на Мухитдина ЯКУПОВА, директора Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» возбуждено еще одно уголовное дело.

Как стало известно SakhaLife, Мухитдин Узурбаевич подозревается в нанесении ущерба бюджету Якутии в размере 346 913 рублей 92 копеек, передав вверенные ему по службе топливные карты клиента Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РЯ (Я)» для личных целей при заправках автомобилей на АЗС города Якутска.

Следствие сочло, что имеется достаточно данных для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Напомним, что первое уголовное дело Следком Якутии возбудил в отношении Якупова 2 апреля с.г. Он подозревается в хищении в особо крупном размере по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере.

События происходили с 2014 по 2018 годы. Следствием установлено, что подозреваемый в период с января 2014 по декабрь 2018 года, находясь в п. Хандыга Томпонского района, из корыстных целей, используя свое служебное положение, передавал вверенные ему топливные карты клиента Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» членам своей семьи, которые заправляли свои личные автомобили в АЗС, расположенных в Якутске.

Таким образом, родственники подозреваемого незаконно использовали топлива на общую сумму около 1 миллиона 200 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету республики в особо крупном размере, сообщил тогда Следком.

Решением Томпонского районного суда по ходатайству следствия, Мухитдин Узурбаевич был отстранен от занимаемой должности. В его отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

И вот, сегодня в отношении Якупова возбуждено второе уголовное дело. SakhaLife ранее посвятил этому человеку ряд публикаций. По следам наших публикаций районный Совет депутатов отобрал незаконно присвоенное звание Почетный гражданин Томпонского района, которое было присвоено Якупову незаконно.

SakhaLife следит за развитием событий.