06.01.2020
14:40
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Происшествия

На Можайского больше не работает

Участковыми отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-профилактической операции «Быт» выявлен факт незаконной продажи алкоголя.

Так, 5 января около 20:30 минут во дворе жилого дома по ул.Можайского 29-летний безработный местный житель осуществил продажу бутылки водки из принадлежащей ему автомашины.

По данному факту сотрудниками полиции составлен административный протокол.

Подозреваемому грозит штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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