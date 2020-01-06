На Можайского больше не работает

Участковыми отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-профилактической операции «Быт» выявлен факт незаконной продажи алкоголя.

Так, 5 января около 20:30 минут во дворе жилого дома по ул.Можайского 29-летний безработный местный житель осуществил продажу бутылки водки из принадлежащей ему автомашины.

По данному факту сотрудниками полиции составлен административный протокол.

Подозреваемому грозит штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.