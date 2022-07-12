На момент пожара в Нюрбинской ЦРБ реанимационных пациентов не было — минздрав

Информация по факту пожара в больничном комплексе ГБУ РС (Я) «Нюрбинская ЦРБ»

В 19:55 (якт) сработала автоматическая пожарная сигнализация 2-х этажного здания Нюрбинской центральной районной больницы, расположенной по адресу: г. Нюрба, ул. Энергетиков, д. 1А и сигнал поступил на пульт ПЧ-1.

Оперативно на место пожара прибыли огнеборцы из числа ГПС РС (Я) и начали работу по тушению. На момент их прибытия наблюдалось задымление в чердачном помещении.

Пожар ликвидирован в 21.14 (якт). По предварительным данным в результате пожара огнем повреждено чердачное помещение на площади 100 кв. м. Возгорание началось с крыши левого крыла. В здании располагаются следующие отделения больничного комплекса: приемно-сортировочное отделение (ПСО), реанимация, хирургическое, травматологическое, родильное отделения, отделение рентгендиагностики. Погибших и пострадавших нет.

Всего эвакуировано из здания 42 человек, из них:

— 25 пациентов, получавших стационарное лечение, в том числе 2 ребенка и 2 лежачих больных;

— 1 ухаживающий;

— 16 человек медицинского персонала.

На момент пожара реанимационных пациентов, подключённых к аппаратам, не было. 14 пациентов перемещены в здание терапевтического отделения, 12 человек выписаны домой, в том числе 2 ребенка и 1 ухаживающий. Кроме того, вынесен склад медикаментов и медицинское оборудование (УЗИ аппараты, реанимационные и реабилитационные оборудования).

По факту пожара в здании ГБУ РС (Я) «Нюрбинская ЦРБ» начала работу комиссия Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по служебному расследованию.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На месте пожара работают дознаватель МЧС России и сотрудники центральной районной больницы.