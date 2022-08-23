На Мирнинско-Нюрбинском ГОКе расширяют площадку хвостохранилища

Nakyn, Sakha Republic, Russia, November 15, 2013.

В рамках развития производственных мощностей обогатительной фабрики на Накынской площадке Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АЛРОСА пройдет реконструкция объектов хвостохранилища. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.



Кимберлитовая трубка «Нюрбинская» была открыта 26 января 1996 года в одноименном районе Якутии. Строительство карьера для открытой разработки Накынского месторождения алмазов началось в 2000 году. К добыче руды Нюрбинский ГОК* приступил в 2003-ем. В том же году на месторождении завершилось строительство обогатительной фабрики №16. Ее производительность по итогам 2021 года достигла 1,6 млн тонн руды в год.

«В связи с увеличением объема обработки руды и песков на обогатительной фабрике планируется увеличение площади отвала сухих хвостов – отходов промывки песка при добыче алмазов. Вновь отводимых земель под складирование обезвоженных хвостовых отходов обогащения не требуется. Проектные решения включают в себя весь требуемый перечень мероприятий по охране окружающей среды, а также устройство трех наблюдательных скважин для проведения экологического мониторинга и другие мероприятия, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта», – отметила в комментарии Светлана Бегинина, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления экологической экспертизы Главгосэкспертизы России.



Новая площадь складирования сухих хвостов находится на участке между действующим хвостохранилищем и существующими отвалами сухих хвостов. По периметру каждого яруса формируется дамба обвалования из вскрышных пород. Для сбора и отведения дренажных и поверхностных вод, поверхностного стока с прилегающей территории будут устроены водоотводные канавы.



Транспортное обслуживание участка хвостохранилища осуществляется по сети площадочных автомобильных дорог, сложившейся на территории предприятия.



Заказчик и генеральный проектировщик – АК «АЛРОСА» (ПАО).



*В 2021 году Нюрбинский и Мирнинский ГОКи были объединены в Мирнинско-Нюрбинский ГОК.



