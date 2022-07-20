20.07.2022
19:29
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Культура

На Международном кинофестивале имени Тарковского покажут якутские фильмы

Юбилейный XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 27 по 31 августа. В рамках фестиваля состоится внеконкурсный показ якутского кино.

Как отметил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, включение в программу отдельной программы – это уже признание.

— Сегодня задача якутского кино выйти в большой прокат, участие в фестивалях – это один из действенных инструментов для популяризации нашего кино. Организация съемок совместных картин с другими странами – станeт вторым шагом развития нашего кинематографа, уже есть некоторые договорённости с Казахстаном о сотрудничестве, — рассказал министр.

Фестиваль «Зеркало» откроется в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, концертом-посвящением 90-летию мастера. Жителей Ивановской области и гостей фестиваля ждут обширная программа показов и культурных событий.

В основном конкурсе «Зеркала» представлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. Также в рамках фестиваля будет внеконкурсный показ якутского кино.

Жители города и гости фестиваля в программе якутского кино увидят фильмы:

  • «Вертолет» (Режиссер: Михаил Лукачевский);
  • «Нелегал» (Режиссер: Дмитрий Давыдов);
  • «Нуучча» (Режиссер: Владимир Мункуев);
  • «Холодное золото» (Режиссер: Петр Хики);
  • «Ыт» (Режиссеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития, Сахафильм

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