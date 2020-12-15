15.12.2020
17:10
77

Образование

На международной конференции прозвучали доклады студентов АГИКИ

Актив Студенческого научного сообщества «Арктического государственного института культуры и искусств» принял участие  в международной научно-практической конференции «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал», посвященной 20-летию института.

С докладами на конференции выступили:

  Аммосова Марфа Федотовна, студентка III курса (направление «Народная художественная культура», руководство любительским хореографическим коллективом), «Роль олонхосута С.Т. Олесова-Соппуор Сэмэн в формировании фольклорной среды» (науч. рук. – доцент З.А. Стрекаловская);

Неустроева Тамара Дмитриевна, студентка III курса (направление «Социально-культурная деятельность), «Опыт реализации проекта «Здравое поколение» по гранту Росмолодежи (номинация «Спорт. ЗОЖ. Туризм»);

Захарова Юлианна Семеновна, студентка II курса (направление «Социально-культурная деятельность»), «Влияние молодёжной культуры на социализацию личности (на примере Эвено-Бытантайского национального улуса РС (Я)», (науч. рук. – к.п.н. О.Н. Пинигина);

Борисова Айталина Андриановна, студентка III курса, специальность «Графика»,  «Образ человека Арктики в графике Михаила Старостина»  (науч. рук. доцент Т.Е. Шапошникова);

Соколова Аэлита Руслановна, студентка III курса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики «Мобильное приложение «Arctic Life» как форма развития арктического туризма в Якутии (Mobile application «Arctic Life» as one of the forms of development of Arctic tourism in Yakutia)»,  (науч. рук. доц., член Союза художников РФ, международной ассоциации дизайнеров О.А. Рахлеева).

В научно-практической конференции приняли участие более 30 студентов  института в различных секциях.

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
Источник: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх