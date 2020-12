На международной конференции прозвучали доклады студентов АГИКИ

Актив Студенческого научного сообщества «Арктического государственного института культуры и искусств» принял участие в международной научно-практической конференции «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал», посвященной 20-летию института.

С докладами на конференции выступили:

— Аммосова Марфа Федотовна, студентка III курса (направление «Народная художественная культура», руководство любительским хореографическим коллективом), «Роль олонхосута С.Т. Олесова-Соппуор Сэмэн в формировании фольклорной среды» (науч. рук. – доцент З.А. Стрекаловская);

— Неустроева Тамара Дмитриевна, студентка III курса (направление «Социально-культурная деятельность), «Опыт реализации проекта «Здравое поколение» по гранту Росмолодежи (номинация «Спорт. ЗОЖ. Туризм»);

— Захарова Юлианна Семеновна, студентка II курса (направление «Социально-культурная деятельность»), «Влияние молодёжной культуры на социализацию личности (на примере Эвено-Бытантайского национального улуса РС (Я)», (науч. рук. – к.п.н. О.Н. Пинигина);

— Борисова Айталина Андриановна, студентка III курса, специальность «Графика», «Образ человека Арктики в графике Михаила Старостина» (науч. рук. доцент Т.Е. Шапошникова);

— Соколова Аэлита Руслановна, студентка III курса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики «Мобильное приложение «Arctic Life» как форма развития арктического туризма в Якутии (Mobile application «Arctic Life» as one of the forms of development of Arctic tourism in Yakutia)», (науч. рук. доц., член Союза художников РФ, международной ассоциации дизайнеров О.А. Рахлеева).

В научно-практической конференции приняли участие более 30 студентов института в различных секциях.