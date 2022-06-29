На месторождении Верхне-Менкече в Якутии построят новый рудник

В Якутии на серебро-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече готовятся построить новый подземный рудник, где будет добываться до 330 тыс. тонн руды в год. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий объекта рассмотрели в Главгосэкспертизе России.

Технологические свойства руд Верхне-Менкече изучены в лабораторных и промышленных условиях. Результаты этих испытаний показали их высокую технологичность как по комбинированной гравитационно-флотационной схеме, так и по экологически чистой гравитационной схеме обогащения.

В рамках проектной документации, по которой выдано положительное заключение Главгосэкспертизы России, на месторождении построят подземный рудник и объекты поверхности, непосредственно связанные с технологией ведения подземных горных работ. За их счет будет обеспечена производительность предприятия в 330 тыс. т породы в год. Добытая руда будет перерабатываться на собственной обогатительной фабрике, работающей по гравитационно-флотационной технологии переработки.

«Решениями предусматривается отработка балансовых запасов месторождения Верхне-Менкече подземным рудником в период с 2021 по 2037 год на существующих горизонтах, а также вскрытие и отработка запасов на проектируемых. Применяемые в проекте оборудование и материалы выпускаются серийно отечественными и зарубежными производителями, технологии апробированы на действующих предприятиях», — сообщил главный эксперт проекта из Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС Главгосэкспертизы России Владислав Соколов.

При планировочной организации земельного участка учитывалось размещение объектов, связанных непосредственно с добычей полезных ископаемых, — порталов вскрывающих горных выработок. Планировка объектов поверхности взаимоувязана с порталами штолен и транспортного уклона №1. Поверхностный комплекс запроектирован с учетом технологических решений подземных горных работ, результатов инженерно-геологических изысканий и водоохранных зон водных объектов. Наконец, при проектировании промплощадки рудника были учтены характер рельефа местности и связанные с ним опасные природные явления – сели и лавины. Проектными решениями предусмотрены сооружения инженерной защиты территории проектируемых объектов на поверхности, а также мероприятия по снижению негативного воздействия опасных явлений до минимума.

Для обеспечения безопасности ведения подземных горных работ в условиях риска проникновения дренажных вод в выработанное пространство, при выемке запасов рудника подземным способом под ручьем Менкече будут оставлять временный предохранительный рудный целик.

Застройщик объекта — ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече». Генпроектировщик — ООО «Проекты и Технологии — Уральский регион».