26.06.2021
10:30
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Происшествия
На место ЧП в Мирнинском районе выехал прокурор
По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе.
Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, произведен расчет площади разлива и причиненного ущерба.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Кроме того, на место разлива выехал прокурор г. Мирного для координации деятельности контролирующих органов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
#Вилюйская ГЭС#На место ЧП в Мирнинском районе выехал прокурор#проишествия#разлив нефтепродуктов#экология
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