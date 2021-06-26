26.06.2021
10:30
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Происшествия

На место ЧП в Мирнинском районе выехал прокурор

По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе.

Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора.

В ходе проверки будет дана оценка  соблюдению законодательства об охране окружающей среды, произведен расчет площади разлива и причиненного ущерба.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Кроме того, на место разлива выехал прокурор г. Мирного для координации деятельности контролирующих органов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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