На место ЧП в Мирнинском районе выехал прокурор

По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе. Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, произведен расчет площади разлива и причиненного ущерба. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, на место разлива выехал прокурор г. Мирного для координации деятельности контролирующих органов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх