На месте реальных событий истерна «Холодное золото» состоялся премьерный показ

Премьерный показ военного исторического фильма «Холодное золото» режиссера Петра Хики состоялся 11 ноября в кинотеатре «АЯМ-синема» ТРК «Чудо – парк». Фильм снят компанией «Хики Филмз» при содействии «Сахафильма»

Авторский сценарий фильма Любови Борисовой, известной своей работой «Надо мною солнце не садится», основан на рассекреченных архивных материалах, хранящихся в архивах УФСБ России по республике Саха(Якутия). Жанр – истерн, новый для якутского кино. Фильм основан на реальных событиях, но с применением художественной интерпретации. В основе захватывающего сюжета истории нескольких банд, бесчинствующих в годы Великой Отечественной войны в республике и в частности в Алданском районе.

Перед показом прошла презентация фильма, которую открыл управляющий делами администрации МР «Алданский район» Александр Рудаков: «Мы очень рады увидеть фильм, повествующий о событиях, происходивших на Алданской земле, в первый день его выхода на большой экран. Создатели бережно отнеслись к историческому, архивному материалу, и сегодня, я уверен, мы увидим отличное художественное кино. Такие проекты, безусловно, поднимают на новый уровень киноискусство в Якутии, помогают более широко увидеть исторической полотно и наших соотечественников, живших в те годы. Желаем фильму успешной экранной судьбы»!

Первых зрителей приветствовал заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам АК «Железные дороги Якутии» Владимир Мирошник: «Отрадно, что этот фильм первыми увидят алданцы. Не смотря на художественный вымысел, фильм создан на основе архивов и основная линия-настоящие события, происходившие на территории района. Создатели фильма испытывали определенные трудности на начальном этапе съемок в том числе и хозяйственные, обратились за поддержкой к нам и руководство компании охотно откликнулось и поддержало режиссерско-постановочную группу».

Для любого фильма важен актерский состав. Режиссер Петр Хики в своем интервью сказал: «Кастинг был очень сложным, проходил примерно 2 месяца». В фильме приняли участие алданцы, актеры народного театра «Образ». Сотрудник вневедомственной охраны по Алданскому району Алексей Седунов в фильме сыграл снайпера из отряда НКВД. Индивидуальный предприниматель Александр Дмитриев – в фильме эпизодическая роль бандита. Иван Золарев, машинист бульдозера компании «Саха Голд Майнинг» — в фильме солдат НКВД.

На презентации фильма актеров поздравили режиссер народного театра «Образ» Елена Воронкова, представители администрации района, управления культуры и искусства Алданского района.

В Алдане сохранили память о тех трагических событиях: несколько лет назад в городе был установлен монумент чекистам, погибшим в схватке с бандитами зимой 1942 года. А в 2020 году сотрудники УФСБ России по республике Саха(Якутия) прошли по маршруту, который описывается в архивах, и на территории горы «Большая Амга» установили памятник сотрудникам, погибшим в бою при разгроме банды Павлова.

В прокате кинотеатра «АЯМ –синема» фильм пройдет до 17 ноября. Сеансы ежедневно в 17.15. Вход по QR-кодам.