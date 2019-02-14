На месте пожара в Сунтарском улусе обнаружено тело мужчины

Сегодня утром огнем уничтожен дом в Сунтарском улусе. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1958 г.р., сообщает SakhaLife.ru со ссылкой на государственную противопожарную службу.

13 февраля в 10.25 в оперативно-дежурную службу ГБУ РС Я) «ГПС РС (Я)» от диспетчера ПЧ №1 Сунтарского района поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном в с. Хадан на ул. Кылыьах.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения, открытый огонь горел по всей площади здания. В результате огнем уничтожен дом площадью 81 кв.м. Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение и сообщение о пожаре, — говорится в сообщении противопожарной службы.