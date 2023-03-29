Раскопки: На месте бани в старину стояла первая крепость Якутска

Руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия республики Николай Макаров сообщил, что на месте старой Центральной бани по ул. Чернышевского в Якутске весной начнется работа археологов.

— С точки зрения археологии район является одним из самых интересных. Совсем близко от этого места располагалась первая казачья крепость Якутского острога. Мы подключили экспертов, археологов, которые уже начали проектирование раскопок. Работы после всех согласований планируем начать уже в мае текущего года и закончить до начала октября, — цитирует Николая Макарова тгк @pryanaya_yakutia.

Как известно, на этом месте планируется построить 12-этажный отель Cosmos. В феврале АО «РИК Плюс» объявила, что уже в этом году намеревается получить разрешение на строительство отеля.