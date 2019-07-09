На мэра Нюрбы написали заявление о побоях

Сегодня утром в банно-прачечном комплексе Нюрбы произошел конфликт между мэром города Александром Ивановым и местным предпринимателем. В мессенджерах распространяется сообщение со словами «Мэр Нюрбы сломал нос предпринимателю».

Иванов опровергает информацию: он утверждает, что не бил предпринимателя, а получил от него сам.

Александр Иванов, мэр Нюрбы:

— В 10 утра мы с комиссией находились в здании банно-прачечного комплекса, чтобы зафиксировать правонарушение: дело в том, что ранее этот предприниматель арендовал здание. Мы расторгли с ним контракт, а потом он незаконно проник в здание. Так вот, когда мы были там, он внезапно снова появился и напал на меня. В результате у меня гематома на правом глазу и царапина.

Я его не трогал, тем более не ломал нос; он в полтора раза больше меня, молодой, эмоциональный парень.

Поэтому я очень удивлен, что он написал на меня заявление, сейчас сижу в полиции, пишу объяснительную. Видимо, он посчитал, что нападение — лучшая защита. Сам тоже подам ответное заявление о нападении на должностное лицо. Происходящее видели четыре человека, они свидетели, поэтому я уверен, что ситуация разрешится благополучно.

Иванов был избран главой Нюрбы в 2017 году. До этого возглавлял администрацию Жарханского наслега.