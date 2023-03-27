На меня набросились сразу две собаки: Люди жалуются на бездействие властей

«Страшно выходить на улицу»: жители Тикси жалуются на стаи бродячих собак

Власти поселка ссылаются на федеральный закон, который регламентирует отлов безнадзорных животных.

Собаки загрызли песца. Люди опасаются, что он мог быть болен бешенством. Фото предоставлено читателем ЯСИА.

В Тикси накаляется обстановка с бродячими собаками. За последние дни произошло несколько нападений на людей. Также недавно собаки в поселке загрызли песца, который, по словам местных жителей, обратившихся в ЯСИА, мог быть болен бешенством. Люди с тревогой жалуются на бездействие властей.

«В Тикси остро стоит вопрос по безнадзорным собакам, которые собираются в большие стаи и бродят по посёлку. Видимо, начались «собачьи свадьбы». Произошло уже несколько нападений на людей, в том числе и на детей. Вчера на меня набросились сразу две собаки — черная в ошейнике и рыжая. Слава богу, на мои крики прибежал мужчина, который их отогнал.

Были и другие случаи. Недавно собака набросилась на трехлетнего ребенка. Его матери еле удалось отбить малыша от пса. И подобных происшествий было немало. Нам страшно выходить на улицу, а местные власти бездействуют», — рассказала ЯСИА жительница Тикси Василиса Ионашку.

Глава Тикси Наталья Султанова в комментарии ЯСИА отметила, что знакома с ситуацией, однако корень проблемы видит в федерльном законодательстве.

«В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» все мероприятия, которые проводятся, например, отлов и транспортировка, а также содержание, должны производиться в условиях приюта. Ранее у нас был пункт временной передержки, который не соответствовал никаким нормам, сейчас мы не можем работать с ним», — говорит Султанова.

Глава администрации поселка сообщила, что на данный момент готовится проектно-сметная документация по строительству приюта. Приблизительная стоимость оценивается в 16 млн рублей.

«Мы дотационный поселок, в бюджете можем предусмотреть максимум 2 млн рублей. Хотелось бы, чтобы республика помогла в этом вопросе. В середине мая будем защищать документы», — сказала Наталья Султанова.

Местные жители готовят обращение в прокуратуру. Однако, по словам главы администрации, закон не оставляет пространства для маневра.

«По закону мы должны отловить собак, показать ветеринару, стерилизовать, промаркировать и выпустить в среду обитания. Вполне возможно пожизненное содержание. Официально никакой регуляции численности путем отстрела не положено, только в случае бешенства или бруцеллеза. Окончательный диагноз должен быть подтвержден ветеринаром под наблюдением в приюте, которого у нас нет», — сообщила глава Тикси.