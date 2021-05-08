На мемориале «Солдат Туймаады» зазвучал колокол памяти

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госсобрании Якутии, заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева приняла участие в торжественном возложении цветов к памятнику якутского снайпера и мемориальному комплексу «Солдат Туймаады».



Торжественная церемония началась у входной арки, где каждый участник мероприятия, проходя под аркой, задевал колокол, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



7 мая 2020 года в мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» по поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева был установлен памятник собирательному образу якутского снайпера Великой Отечественной войны. Памятник якутскому снайперу дополняет мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», где увековечены имена более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны.

Цветы возложили участник войны Ильяс Темершин, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, руководитель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного Движения «Волонтеры Победы» Алгыс Петров и другие.

В память павших в Великой Отечественной войне участники почтили минутой молчания, затем прогремели оружейные залпы.