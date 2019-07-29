На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова

В Парке культуры и отдыха Якутска в пятницу, 2 августа, в 16.00 состоится «Марафон долголетия», приуроченный к Году добрососедства и организованный в рамках партийной акции «Час ходьбы с доктором».. Инициатор мероприятия – член фракции «Единая Россия» в Якутской городской Думе, главный врач Поликлиники №1 Алевтина Эверстова.

Акцию, нацеленную на улучшение здоровья якутян, повышение их мобильности, вместе с управой Октябрьского округа организовала депутат городской Думы и просто физически спортивная, подтянутая, подающая пример окружающим врач Алевтина Эверстова.

Как говорит Алевтина Васильевна, «популяризирую ходьбу, как доступную и увлекательную форму физических упражнений. Нужно приобщать пожилых людей к здоровому и активному образу жизни. И еще — подобные встречи активных жителей столицы укрепляют дружеских связи участников разных клубов и организаций».

Каждый участник марафона будет включен в Ватсап-группу, где должен уведомлять о количестве пройденных километров за текущий день. Приветствуется наличие шагомера (напульсный, в смартфоне и др.).

По прохождению каждых 100 км участники будут поощрены призами.

По итогам года будет выявлен один участник, прошагавший больше всех километров.

В акции «Марафон долголетия» принимают участие все, кому исполнилось 65 лет. Старт акции «Марафон долголетия» состоялся 24 мая 2019 года в Городском парке культуры и отдыха.

Координаторы акции «Марафон долголетия» в Ватсап-группе:

помощник депутата Алевтины Эверстовой Иван Гоголев +7 914 266-35-25,

председатель Совета ветеранов округа Валентина Иннокентьевна Петрова +7(924)6602002,

специалист Управы Октябрьского округа Сардана Александровна Авелова +7(964)4232732.