14.11.2022
16:04
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Происшествия

На магистральной линии теплосети восстановительные работы завершены


Специалисты Якутской ТЭЦ завершили срочные ремонтные работы по устранению дефектов на магистральной тепловой сети на участке по ул. 50 лет Октября в сторону центрального теплого пункта «НовоПорт», которая обеспечивает тепловой энергией кварталы Хатынг-Юряха и НовоПорт. Все восстановительные работы были завершены до 15-00, устранены пять дефектов на трубопроводах, после чего специалисты сразу приступили к заполнению тепловой сети и развоздушиванию. Причины технологического нарушения выясняются.
Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков осмотрел ход работ на поврежденной магистральной тепловой сети. Он отметили, что специалисты Якутской ТЭЦ провели все работы в максимально сжатые сроки.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Якутской ТЭЦ

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