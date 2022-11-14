На магистральной линии теплосети восстановительные работы завершены



Специалисты Якутской ТЭЦ завершили срочные ремонтные работы по устранению дефектов на магистральной тепловой сети на участке по ул. 50 лет Октября в сторону центрального теплого пункта «НовоПорт», которая обеспечивает тепловой энергией кварталы Хатынг-Юряха и НовоПорт. Все восстановительные работы были завершены до 15-00, устранены пять дефектов на трубопроводах, после чего специалисты сразу приступили к заполнению тепловой сети и развоздушиванию. Причины технологического нарушения выясняются.

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков осмотрел ход работ на поврежденной магистральной тепловой сети. Он отметили, что специалисты Якутской ТЭЦ провели все работы в максимально сжатые сроки.

