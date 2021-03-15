На ликвидацию очага возгорания на мусорном полигоне брошены дополнительные бульдозеры

Исполняющий обязанности главы города Якутска Роман Сорокин проверил в воскресенье ход работ на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту, где ликвидируют последствия возгорания.

После осмотра территории и.о. главы города отметил необходимость в дополнительной бульдозерной технике для ускоренной ликвидации очага возгорания и недопущения повторения ситуации. Он также подчеркнул, что превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в воздухе выявлено только вблизи мусорного полигона.

Работы по ликвидации возгорания на полигоне ведутся двумя группами, задействованы 35 единиц самосвальной техники для завоза сыпучих материалов, бульдозеры объемами 25 и 16 тонн, а также погрузчики.

«Первая группа занята локализацией очага возгорания, а также отсыпкой сыпучих материалов. Вторая группа работает над расчисткой и подготовкой площадки под захоронение отходов. Работа ведется в круглосуточном режиме, задействованы техника «Жилкомсервиса», «Якутдорстроя», «Теплоэнергии» и «Водоканала», а также немалое количество техники индивидуальных предпринимателей, которые завозят сыпучие материалы», — сообщил главный инженер МУП «Жилкомсервис» Юрий Сильченко.

Напомним, сигнал о возгорании на полигоне ТКО поступил в ЕДДС г. Якутска в ночь на 13 марта. Силами пожарных и городских служб огонь на площади 100 кв. метров был локализован.

Полигон по захоронению ТКО, расположенный на 9 км Вилюйского тракта, создавался сроком на 10 лет, переполнен и подлежал закрытию не позднее 1989 года.