На Ленских столбах зажгут огонь II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии»

Через 10 дней в якутском национальном парке «Ленские столбы» зажжется Огонь II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», сообщает тгк Олимпийский комитет России.

Это уникальный природный комплекс вертикальных скал вдоль берега Лены – наследие Юнеско – уже не в первый раз становится местом церемонии: в декабре 2018 года огонь I зимних Игр тоже зажигался тут. Ритуал проходил по древним обычаям: первую искру для огня старейшина высек из древних камней и в специальной чаше передал ребенку, ведь, согласно традиции, именно ребенок с чистой душой должен первым прикоснуться к священному огню

Любуемся кадрами с прошлой церемонии и с нетерпением ждём следующую