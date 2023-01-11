11.01.2023
22:43
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Спорт

На Ленских столбах зажгут огонь II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии»

Через 10 дней в якутском национальном парке «Ленские столбы» зажжется Огонь II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», сообщает тгк Олимпийский комитет России.

Это уникальный природный комплекс вертикальных скал вдоль берега Лены – наследие Юнеско – уже не в первый раз становится местом церемонии: в декабре 2018 года огонь I зимних Игр тоже зажигался тут. Ритуал проходил по древним обычаям: первую искру для огня старейшина высек из древних камней и в специальной чаше передал ребенку, ведь, согласно традиции, именно ребенок с чистой душой должен первым прикоснуться к священному огню

Любуемся кадрами с прошлой церемонии и с нетерпением ждём следующую

Фото: тгк Олимпийский комитет России
Источник: тгк Олимпийский комитет России

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