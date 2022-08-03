Чьи крупные следы обнаружены на Ленских столбах: медведь, тигр, рысь?

Отдыхающие на Ленских столбах заметили следы крупного хищника. Теперь в охотничьих кругах гадают — чьи они? Разброс версий от рыси, медведя до тигра Что думаете? тгк @sakhahunter

Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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