На Лене рядом с Якутском проведено зачернение льда

С целью снижения заторообразования на начальной стадии ледохода в Якутии ежегодно производят распиловку и зачернение льда.

В республике финансирование этих работ увеличивается, в этом году на предусмотрено порядка 36 млн рублей. На территории 14 районов проводится зачернение 698,8 га на 70 участках, распиловка 41 км на 7 участках.

Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников 24 апреля во время рабочей поездки в Мегино-Кангаласский район проверил результаты работ. Зампреду показали участок зачернения льда на реке Лена возле п. Табага. Он представляет собой четыре полосы длиной по 2,5 км и шириной 20 метров. Расстояние между полосами 100 метров. Участок очищен от снега тяжёлой техникой и засыпан песком с углём. При солнечной погоде лёд здесь тает очень интенсивно. Подводя итоги осмотра, Дмитрий Садовников дал поручение организовать на следующей неделе выезд для проверки работ по зачернению и распиловке льда на реке Лена на территории Намского улуса.