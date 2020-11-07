07.11.2020
15:29
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Якутия
На Лене приступил к работе ледокол
По состоянию на 6 ноября основной флот ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» расставлен в плановых пунктах зимнего отстоя. Все суда прибыли безаварийно, случайных отстоев нет.
31 октября «ОТ-2048» с баржей «Жатай-1» приступил к грузовым перевозкам через реку Лена по маршруту: Жатай-Техтюр.
4 ноября приступил к работе в ледовых условиях ледокол «Капитан Бородкин» для безопасного сопровождения состава. Руководит экипажем капитан Павел Адаменко. Грузовые перевозки идут в нормальном режиме и планируются продлиться до 20-х чисел ноября, в зависимости от гидрометеорологических условий.
Фото: http://lorp.ru/press-sluzhba/novosti-kompanii/698-dnevnik-navigatsii-prodolzhayutsya-gruzovye-perevozki-cherez-lenu
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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