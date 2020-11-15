На Лене под лед провалился автомобиль

Автомобиль провалился под лед на ледовой переправе Кангалассы — Соттинцы, сообщает ЯСИА. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Напомним, что официально в Якутии открыто только два автозимника: участок автодороги «Себян» Батамай — Сегян-Кюель в Кобяйском улусе и от поселка Черский Нижнеколымского района до границы с Чукоткой.

Фото: из архива SAKHALIFE.RU Источник: ЯСИА

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