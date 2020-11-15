15.11.2020
10:36
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Происшествия
На Лене под лед провалился автомобиль
Автомобиль провалился под лед на ледовой переправе Кангалассы — Соттинцы, сообщает ЯСИА.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, что официально в Якутии открыто только два автозимника: участок автодороги «Себян» Батамай — Сегян-Кюель в Кобяйском улусе и от поселка Черский Нижнеколымского района до границы с Чукоткой.
Фото: из архива SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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