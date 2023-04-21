На Лене начали зачернять лед перед паводком

Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников проверил, как ведутся превентивные мероприятия на одном из самых затороопасных участках в районе села Табага, в пригороде Якутска.

Сегодня на самом узком участке реки, где могут образоваться заторы, идет расчистка снега, затем будет начат процесс зачернения, который продолжится до конца апреля. В целом на Лене несколько таких участков, почти вся река в среднем течении охвачена превентивными мероприятиями.

«Зачернение идет вдоль судоходной линии. Начиная с 1681 км от устья реки Лены есть четыре полосы шириной 20 метров, между ними расстояние до 100 метров. Здесь объем составляет 24 га. Это первый участок, затем идет второй, после которого начинается территория города Якутска, где у нас есть пять участков. Далее превентивными мероприятиями охвачен Намский улус, в котором проводится почти 60% от общего объема работ», – рассказал Петр Аргунов, руководитель Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов.

В зачернении льда используются только экологичные материалы. Смесь на 80% состоит из речного песка, на 20% – из угольной пыли.

«Смесь угольной пыли с песком раскидывается тонким слоем до 1 мм. И буквально спустя 3 часа можно наблюдать, как уже под воздействием солнца идет зачернение, появляются лужи. Через 10-15 дней происходит ослабление прочности», – пояснил Аргунов.

Метод зачернения применяется только в Якутии. Такие мероприятия проводятся ежегодно уже на протяжении более 15 лет. Это помогает предотвратить заторы непосредственно при начальном этапе прохождения паводка. Лед истончается на 50-60 см.

«У Якутии накоплен в этом определенный опыт. Организационная работа начинается заблаговременно. Научно-технический совет заранее рассматривает проект, как нам изменить места проведения зачернения. Когда мы занимались этим впервые, был проведен эксперимент , который длился два года. Было решено эти работы продолжить. Сейчас зачернение проводится почти на всех затоороопасных участках рек Лена, Алдан, Колыма, а также на малых реках Нюя и Токко», — говорит первый заместитель председателя Госкомобеспечения Иннокентий Андросов.

Всего по Якутии зачернению подлежат 72 затоороопасных участка площадью 699 га, распиловке – 7 участков на 41 км. Мероприятия проводятся на территории Ленского, Олекминского, Алданского, Томпонского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского, Верхнеколымского, Среднеколымского районов. На сегодня из запланированного объема противопаводковых мероприятий по зачернению выполнено почти на 60%, по распиловке – на 90%, сообщает тгк @YakutiaOpershtab