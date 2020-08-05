На Лене наблюдается рост уровня воды

Максимумы дождевого паводка образовались на участке реки Лены «Витим-Пеледуй» в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.

«На реке Лене в пределах Ленского и Олекминского районов наблюдается повышение уровней воды с интенсивностью от 10 до 30 сантиметров за сутки. На участке Витим – Пеледуй сформировались максимумы дождевого паводка, общий рост составил 1,0-1,3 метра», – говорится в сообщении. В пределах центральных районов продолжается суточный спад от 5 до 20 сантиметров.

Что касается реки Алдан, то на участке «Усть-Миль – Эльдикан» в пределах Усть-Майского района наблюдается подъем уровней воды с различной интенсивностью. У гидропоста Усть-Миль отмечается максимум паводка, где общий рост составил 90 сантиметров.

На реках Яна и Индигирка продолжается понижение уровней с интенсивностью от 5 до 10 сантиметров за сутки.

Отмечается, что вследствие проведенных сбросов воды из Колымского водохранилища, на реке Колыме у гидропоста Зырянки наблюдается подъем уровня воды. В ближайшие сутки ожидается максимум и дополнительный рост на 5-10 сантиметров.

На участке реки Вилюй «Сунтар – Нюрба» и на реке Яне у гидропоста Нижнеянск уровни воды сохраняются ниже проектных отметок.