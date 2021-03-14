На Лене мусор после рыбаков убрали школьники

На странице Минэкологии Якутии сообщено об экологической акции «Чистая река Лена». Целью данной акции стала очистка мусора на р. Лена, оставленного рыбаками, в излюбленном месте под названием «Ермолка».



В акции приняли участие школьники Техтюрской школы Мегино-Кангаласского района. В рамках акции дети подготовили плакаты с призывами бережного отношения к окружающей среде, которые установили по периметру «Ермолки». Государственные инспекторы провели беседы с рыбаками и раздали памятки о соблюдении экологических требований во время пребывания на льду.

Участники акции собрали весь мусор с поверхности льда, отрадно было видеть, что к уборке присоединились присутствующие рыбаки.