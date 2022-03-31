На ледовых треках Якутии тестируют автомобильные шины

Для исследований инвестор построил ледовые треки и организовал работу сервисного центра. Долгие и холодные якутские зимы позволяют испытательному полигону СВФУ стать полноценной заменой иностранным площадкам в Скандинавии

В Якутске (Республика Якутия (Саха)) на площадке резидента территории опережающего развития «Якутия» началось тестирование зимних шин для легковых автомобилей в условиях климата российской Арктики. Обкатку на ледовых треках ООО «Испытательный полигон СВФУ» проходит продукция отечественного холдинга Cordiant, входящего в двадцатку крупнейших мировых шинных производителей.

В ближайшие дни представители научно-технического центра «Интайр» (холдинг Cordiant), испытательного центра «Вершина» и автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета проведут натурные испытания новой линейки зимних шин «Snow Cross Cordiant 3». Для этого на территории полигона построены ледовые треки и организована работа сервисного центра.

По словам начальника отдела дорожных испытаний испытательного центра «Вершина» Вячеслава Саблюкова, компания занимается дорожными испытаниями по различным направлениям – лабораторно-дорожным, эксплуатационным и ускоренно-дорожным.

«В Якутии основное направление испытаний – лабораторно-дорожное. Для этого мы третий год используем площадки испытательного полигона СВФУ, осваиваемся. Пытаемся максимально использовать площадку Якутии и ее территориальные, климатические характеристики, которые позволяют исследовать и оценить то, что невозможно в других местах», – поделился Вячеслав Саблюков.

Стоит отметить, что обкатка шин проводится на натуральном, а не искусственном льду, что тоже важно для исследований. Всё это позволит в полной мере проверить эксплуатационные задачи продукции Cordiant и выработать дальнейшие предложения для совершенствования характеристик шин.

Интерес производителей техники и оборудования к проверке морозоустойчивости своей продукции в условиях Крайнего Севера только растёт. «В прошлом году испытания прошли легковые автомобили Lada и тягачи Mercedes, причем последние имели долгосрочный ресурсный характер. Совсем недавно аналогичную проверку прошли новые модели автомобилей Renault», – поделился научный руководитель испытательного полигона СВФУ, декан автодорожного факультета Дмитрий Филиппов.

Дмитрий Филиппов также отметил, что производители, в том числе и российские, традиционно проводили климатические испытания в Скандинавии, где за многие годы была сформирована вся необходимая для этого инфраструктура. Под влиянием глобального потепления на многих северных территориях установилась теплая и короткая зима, сократило время и возможности для проведения испытаний. Кроме того, нынешний санкционный режим затрудняет вывоз отечественной техники и оборудования за пределы России.

«Долгие и холодные якутские зимы позволяют испытательному полигону СВФУ стать полноценной заменой иностранным площадкам. В настоящее время мы располагаем всем необходимым – материальной, технической, научной базой. Вдобавок, готовы подстроиться под требования, устанавливаемые заказчиками», – добавил Дмитрий Филиппов.

Первые низкотемпературные испытания на базе автодрома Северо-Восточного федерального университета начались в 2012 году, когда состоялись пробные испытания японских шин Bridgestone. Растущие требования японской корпорации привели к необходимости создания подготовленного и полностью оснащенного испытательного полигона. В 2017 году ООО «Испытательный полигон СВФУ» подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и получил статус резидента ТОР «Якутия». Объем вложений в проект составит порядка 70 млн рублей.

«Для успешной реализации проекта, КРДВ предоставила испытательному полигону в льготную аренду земельные участки общей площадью 72,5 гектара. Управляющей компанией обеспечено технологическое присоединение объектов к сетям водо- и электроснабжения, – рассказал директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» (дочернее общество КРДВ) Дмитрий Борисов. – В отношении резидента также действуют предусмотренные режимом ТОР налоговые льготы и административные преференции».

На сегодняшний день статусом резидента территории опережающего развития «Якутия» обладает 31 предприятие. По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, общий инвестиционный портфель проектов составляет 12,9 млрд рублей. Полная реализация всех проектов позволит создать рабочие места для 1800 якутян. На сегодняшний день реализованы проекты 11 предприятий, вложены 4,2 млрд рублей, созданы более 500 рабочих мест.