04.01.2023
21:47
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Якутия
На ледовых переправах автодороги Вилюй увеличена грузоподъемность
Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 4 января 2023 г. увеличена до 30 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), на км 807 (с. Кюндядя), на км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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