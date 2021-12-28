28.12.2021
16:16
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Якутия
На ледовом автозимнике «Кангалассы – Соттинцы» через реку Лену повышена грузоподъемность
По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», по ледовому зимнику «Кангалассы – Соттинцы» на автомобильной дороге «Борогон» с 28 декабря разрешено движение автотранспорта с общим весом до 5 тонн.
Согласно акту приемочной комиссии, на участках ледового зимника минимальная толщина льда составила 60 см, максимальная — 100 см.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
#На ледовом автозимнике «Кангалассы – Соттинцы» через реку Лену повышена грузоподъемность#республика саха (якутия)#управление автодорог РС (Я)#Якутия
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