На ледовом автозимнике «Кангалассы – Соттинцы» через реку Лену повышена грузоподъемность

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», по ледовому зимнику «Кангалассы – Соттинцы» на автомобильной дороге «Борогон» с 28 декабря разрешено движение автотранспорта с общим весом до 5 тонн. Согласно акту приемочной комиссии, на участках ледового зимника минимальная толщина льда составила 60 см, максимальная — 100 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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