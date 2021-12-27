На ледовом автозимнике через Вилюй увеличена грузоподъемность

После контрольных замеров толщины льда на реке Вилюй, разрешено движение транспортных средств на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском улусе с общим весом до 20 тонн.

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», обслуживающая дорожная организация ООО «Сахадортранс» установила соответствующие дорожные знаки. Кроме того, дорожникам необходимо обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние ледового автозимника.

На 27 декабря минимальная толщина льда на ледовом автозимнике составляет 67 см.