27.12.2021
16:49
81
Якутия
На ледовом автозимнике через Вилюй увеличена грузоподъемность
После контрольных замеров толщины льда на реке Вилюй, разрешено движение транспортных средств на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском улусе с общим весом до 20 тонн.
По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», обслуживающая дорожная организация ООО «Сахадортранс» установила соответствующие дорожные знаки. Кроме того, дорожникам необходимо обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние ледового автозимника.
На 27 декабря минимальная толщина льда на ледовом автозимнике составляет 67 см.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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