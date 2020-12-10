На ледовой переправе Хатассы-Павловск увеличена грузоподъемность

На ледовом автозимнике через реку Лену в направлении Хатассы — Павловск повышена грузоподъемность до 5 тонн.

Представители Управтодора Якутии и МЧС России 10 декабря провели обследование зимней переправы Хатассы — Павловск, соединяющей территории Якутска и Мегино-Кангаласского района. По результатам замеров толщин льда на участках, разрешено движение автотранспорта с общей массой до 5 тонн.

Водителям следует строго соблюдать установленное ограничение по общей массе транспортного средства на ледовой переправе. С ее открытием на берегах реки организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация.