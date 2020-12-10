10.12.2020
11:52
39
Якутия
На ледовой переправе Хатассы-Павловск увеличена грузоподъемность
На ледовом автозимнике через реку Лену в направлении Хатассы — Павловск повышена грузоподъемность до 5 тонн.
Представители Управтодора Якутии и МЧС России 10 декабря провели обследование зимней переправы Хатассы — Павловск, соединяющей территории Якутска и Мегино-Кангаласского района. По результатам замеров толщин льда на участках, разрешено движение автотранспорта с общей массой до 5 тонн.
Водителям следует строго соблюдать установленное ограничение по общей массе транспортного средства на ледовой переправе. С ее открытием на берегах реки организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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