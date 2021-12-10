10.12.2021
14:51
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Якутия
На ледовой переправе до Хатасс увеличена грузоподъемность
ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» сообщает, что с 10 декабря т.г. на ледовой переправе «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» увеличена грузоподъемность до 5 тонн.
Представители Управтодора Якутии и МЧС России декабря провели обследование зимней переправы, соединяющей территории Якутска и Мегино-Кангаласского района. По результатам замеров толщин льда (минимальная 48 см, максимальная до 80 см) на участках, разрешено движение автотранспорта с общей массой до 5 тонн.
Напоминаем, что водителям следует строго соблюдать установленное ограничение по общей массе транспортного средства на ледовой переправе.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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