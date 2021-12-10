На ледовой переправе до Хатасс увеличена грузоподъемность

ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» сообщает, что с 10 декабря т.г. на ледовой переправе «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» увеличена грузоподъемность до 5 тонн.

Представители Управтодора Якутии и МЧС России декабря провели обследование зимней переправы, соединяющей территории Якутска и Мегино-Кангаласского района. По результатам замеров толщин льда (минимальная 48 см, максимальная до 80 см) на участках, разрешено движение автотранспорта с общей массой до 5 тонн.



Напоминаем, что водителям следует строго соблюдать установленное ограничение по общей массе транспортного средства на ледовой переправе.