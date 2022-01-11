11.01.2022
15:40
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Якутия

На ледовой переправе через реку Амгу увеличена грузоподъемность

Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» в Амгинском районе с 11 января разрешено движение транспорта с общим весом до 30 тонн по ледовому зимнику через реку Амгу на 196+822 км автодороги «Амга».

По результатам контрольных замеров, минимальная толщина льда составила 104 см.  

Источник: Управление автодорог РС(Я)
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