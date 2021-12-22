На ледовой переправе через реку Алдан увеличена грузоподъемность

По автозимнику на участке п.Усть-Мая — п. Эльдикан с ледовой переправой через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга» в Усть-Майском улусе разрешено движение для траснпорта с общим весом до 20 тонн.Соответствующий приказ ГКУ «Управтодор РС(Я)» издан 22 декабря т.г. на основании контрольной проверки толщины льда с минимальным показателем 55 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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