На ледовой переправе через Лену установлена предельная грузоподъемность

ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» сообщает, что с 14 января т.г. на ледовой переправе «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» увеличена грузоподъемность до 40 тонн. Также сообщаем, что открыт зимник на участке г. Олекминск — г. Ленск автодороги «Умнас» для движения транспорта с общим весом до 10 тонн. Ограничение по массе установлено исходя из минимальной толщины льда 47 см.

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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