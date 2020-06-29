На крыльях Мечты летит 8-летняя якутянка

Мечты сбываются!

Читатель, у тебя есть мечта? Мечта — это свет, который имеет тягу к прекрасному, это олицетворение счастья. Человек всегда может исполнить мечту, стоит всего лишь сильно захотеть и верить в то, что она непременно сбудется.

Но, к сожалению, многие люди совсем разучились мечтать… Они подрезали крылья своей мечте, предали ее и вгоняют себя в жесткие рамки. А некоторые и вовсе считают, что мечты — это что-то невозможное. Почему мы ограничиваем себя? Почему думаем, что мечты никогда не сбудутся? Если вы зададите эти вопросы себе, внутри найдете ответ. Не бойтесь мечтать, а главное — верьте в свою мечту. Как это делает наша героиня — маленькая отважная девочка Туйаана БЕРЕЗИНА. Она смело мечтает. При этом, не скрывает свои мечты, а доверчиво делится ими с Миром. Девочка нашла уникальное и интересное занятие, которое помогает двигаться к мечте. Туйаана активно развивается как личность, попутно зарабатывает и помогает нуждающимся детям. Девочка живет полно и ярко.

— Туйаана, расскажи о себе.

— Меня зовут Туйаана Березина, мне 8 лет. Учусь в 17-ой школе Якутска. Люблю рисовать и танцевать. У меня есть мама, папа и брат. Ему 15 лет.

— О чем же ты мечтаешь?

— Мечта считается несбыточным желанием. Это как купить дом в Дубае или на Мальдивах, но я хочу, чтобы сбылось. Сейчас мечтаю продать больше перьев, купить квартиру в Дубае и много путешествовать. А еще мечтаю о собаке, очень надеюсь, что мне её когда-нибудь купят. Я жду уже пять лет.

— Когда ты начала собирать перья? Чем привлекло тебя это занятие?

— Перья диких птиц собираю с семи лет. Три года назад мы всей семьей съездили в Дубай. Я так удивилась: у нас зима, а у них — лето! Во время экскурсии нам рассказали, в том числе, и про цены на жилье. Я внимательно слушала и подумала, что если иметь там квартиру, то можно каждый год приезжать на отдых зимой. И тогда я решила накопить деньги на квартиру в Дубае. Там очень интересно — есть море, зоопарк, аквапарк. Я ещё маленькая, чтобы работать, и мама посоветовала мне что-нибудь собирать на природе и продавать. Каждое лето провожу у бабушки в деревне в Усть-Алданском улусе. Хорошенько подумав, решила собирать перья. Мама помогла создать страничку в инстаграме (@tyaana_b). Там я рассказала о себе и мечте, написала цены на собранные перья. Сначала мои перья стоили по 10 и 30 рублей. Люди чаще покупали по одному перу, иногда по три пера. Я очень радовалась и копила деньги.

— Расскажи о своем первом заработке.

— Сначала у меня купили перо коршуна. Это было событие! Потом стали заказывать. Больше всего у меня купили белые перья — половину мешка для картошки. Из них сделали белые крылья для спектакля “Хопто кыыс” в Саха театре. Еще из белых перьев главный художник Бриллиантового цирка Якутии Петр ВИНОКУРОВ сделал шлем для сказки. Эти два заказа очень вдохновили меня. Мои перья нужны людям! Искусству! Сейчас я организую аукционы на хорошие экземпляры, где одно перо тянет от 600 до 2 000 рублей. Также нашлись спонсоры для моих аукционов. Со всей республики мне присылают перья. А один раз мне из села Павловск прислали целый ящик экзотических яиц разных птиц. Я их хотела сохранить, но мама с папой сказали, что их надо съесть, чтобы не испортились.

— Перья каких птиц у тебя есть?

— Я собираю перья диких птиц Якутии. В основном, это перья черного ворона, коршуна, чаек, рябчика, глухаря и уток. Чаще покупатели хотят приобрести перья коршуна. Ведь мои клиенты мастерицы, швеи. А перья коршуна похоже на фазаньи. Такое перо у меня стоит 150-180 рублей. Но оно редко попадается, чтоб найти такое перо надо ходить много по алаасам.

— Чем еще занимаешься помимо коллекционирования и бизнеса?

— Интересуюсь лечебными травами, чаем. Очень люблю лето в деревне, купаться, собирать землянику, грибы, кататься на велосипеде. В будущем хочу перейти на изделия из перьев и создать свой бренд.

Благодаря перьям, я стала изучать птиц Якутии. Много провожу времени на природе. Я знаю значение каждого пера. Например, харысхал из перьев глухаря помогают охотникам. Ведь глухарь — эта птица Байанайа.

В прошлом году я выступила на научно-практической конференции в своей школе с докладом о своих перьях и бизнесе. Также приняла участие в республиканской научно-практической конференции, где вошла в шестерку лучших. Еще я отдаю 10% от выручки на детскую благотворительность. Ведь если отдавать что-то на доброе дело, то добро обязательно вернется.

— Это здорово, Туйаана! Мечты сбываются!