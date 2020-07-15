На крупный пожар в Усть-Алданском улусе мобилизовано население

На борьбу с пожаром на территории Батагайского наслега Усть-Алданского улуса привлечено 62 человека и пять единиц техники. Глава района Алексей Федотов провел на месте заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В настоящий момент пожар не угрожает населенным пунктам.

Как сообщает ЯСИА, в администрации района 13 июля возле местности Кутурук Батагайского наслега был зафиксирован лесной пожар площадью 15 га. На место сразу прибыли сотрудники авиалесохраны в составе 13 человек из парашютной пожарной службы. 15 июля глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов провел очередное заседание КЧС и ОПБ по ликвидации данного лесного пожара. Принято решение мобилизовать местное население, подготовить силы и средства близлежащих наслегов улуса. После чего Алексей Федотов и ответственный секретарь по ГО, ЧС и ПБ Николай Лугинов выехали Батагайский наслег, провели инструктаж и совещание с активом по защите населенного пункта.

С района дополнительно направлены колесный трактор МТЗ-82 и горюче-смазочные материалы, авиалесоохрана дополнительно направила 9 человек. На данный момент на ликвидации пожара работают 62 человека, 5 единиц техники: гусеничный трактор с плугом, колесный трактор с водораздатчиком, колесный трактор с плугом и два автомобиля УАЗ.

С юго-запада, то есть со стороны населенного пункта пожар опахан, в настоящее время угрозы населенному пункту нет. Сейчас идёт работа по наращиванию сил и средств со стороны республиканского штаба.