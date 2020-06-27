На крупнейшем ГОКе будет создано 4045 рабочих мест

В ходе рабочего визита в Нерюнгринский район Айсен Николаев посетил строящиеся объекты горно-обогатительного комплекса «Инаглинский», который входит в территорию опережающего развития «Южная Якутия» и является приоритетным проектом развития Дальнего Востока по переработке угля.



На территории комплекса ведётся строительство 1-й очереди шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2», которые позволят увеличить производственную мощность по добыче и переработке рядового угля до 6 млн тонн в год, что в три раза больше нынешних показателей.

Как сообщил генеральный директор угледобывающей компании «Колмар» Артём Лёвин, на сегодняшний день готовность производственных объектов составляет 90% – объекты будут введены в эксплуатацию до осени 2020 года. Незначительная задержка по сроку ввода (планировали ввести объект летом) произошла в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

К 2023 году со строительством 2-й очереди объёмы добычи и переработки угля планируется увеличить ещё в два раза – до 12 млн тонн.



Благодаря реализации проекта на горно-обогатительном комплексе будет создано 4045 рабочих мест. Сегодня на объектах уже трудоустроено 1,7 тыс. человек. Общий объём инвестиций в проект ГОК «Инаглинский» составляет более 72 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей – частные инвестиции.



В рамках государственной поддержки инвестиционного проекта ГОК «Инаглинский» за счёт федеральных средств строится железнодорожная инфраструктура, которая должна быть введена в 2021 году, в целях технологического присоединения объектов ГОКа также планируется строительство подстанции «Налдинская»



